SMDIF brinda cena navideña a personas en situación de calle

Como cada año, el Ayuntamiento de Puebla encabezado por el edil Eduardo Rivera Pérez, a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF) que preside honorariamente Liliana Ortiz Pérez, brindó una cena navideña preparada especialmente para las y los usuarios que acuden a pernoctar al Dormitorio Municipal.

Este año la cena se sirvió a 25 personas que disfrutaron del menú que incluía pasta “Alfredo”, pierna adobada y ensalada navideña.

El Dormitorio Municipal abre sus puertas en punto de las 18:00 horas, no solo a las personas en situación de calle, sino también a quienes no cuenten con un lugar para pasar la noche, además ofrece servicio de cena, regaderas con agua caliente, ropa limpia y desayuno ligero al otro día.

El inmueble está ubicado en Avenida Emiliano Zapata S/N, colonia Lomas de San Miguel, su horario de recepción es de 18:00 a 22:00 horas y la salida deberá ser a las 7:00 horas del día siguiente.

En cumplimiento de los lineamientos del SMDIF y del Reglamento interno del Dormitorio Municipal, no se permite la entrada a personas bajo el influjo de sustancias nocivas, con heridas expuestas, alguna discapacidad, trastorno mental o con enfermedades que no les permitan valerse por sí mismos, lo anterior es debido a que no se cuenta con un área para ofrecer atención médica especializada, así como para evitar poner en riesgo a las y los usuarios del inmueble y al personal que ahí labora.

