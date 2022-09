SMDIF encabeza estrategia para prevenir embarazo adolescente en Puebla

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes a nivel mundial, además según la UNAM (2017), seis de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud para ellas y sus hijas e hijos, y no cuentan con oportunidades laborales, por ello, el Ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez, a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF) diseñó “Quiérete” una estrategia para acercarse a las escuelas, tutores, cuidadores, madres o padres de familia, pero sobre todo a las y los jóvenes con la finalidad de fomentar la cultura de prevención del embarazo no planeado a temprana edad y contribuir al desarrollo integral y saludable de la juventud poblana.

En el marco del “Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, Liliana Ortiz Pérez, Presidenta del Patronato del SMDIF impartió una charla motivacional a estudiantes de diferentes Escuelas Secundarias Técnicas del Municipio, donde les invitó a reflexionar sobre sus sueños, planes y metas de vida, y a como éstas pueden verse mermadas debido a la toma impulsiva de decisiones basadas en la presión social, falta de conocimiento y miedo, siendo este el primer acercamiento de los cuatro momentos que comprende la estrategia “Quiérete”.

Una vez concluida la plática, se presenta la obra de teatro “Sexo, Sexo, Sexo”, con la finalidad de reforzar los datos y estadísticas compartidas durante la conferencia de la Presidenta del SMDIF, con situaciones sociales cotidianas que incluso se han normalizado. Finalmente, la estrategia contempla dos talleres afectivo-sexuales: “A, B, C de la sexualidad” impartido a adolescentes y “Aprende” para figuras parentales.

Arid Hernández Aguilar, Asesora de Proyectos Educativos del SMDIF y creadora de dicha Estrategia Municipal de Prevención del Embarazo Adolescente, mencionó que en su último informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la salud sexual debe estar asentada en tres puntos específicos: el bienestar físico, que tiene que ver con la madurez anatómica de las y los adolescentes para iniciar la vida sexual; la salud mental, enfocada en el tema del autoestima y la forma en la que cada uno piensa de sí mismo; y el bienestar social, relacionado con las creencias e imaginarios colectivos tal como presiones sociales o la falsa idea de libertad que existe en torno al sexo.

Dicha estrategia tiene duración de tres meses y se presentará en 10 Secundarias Técnicas del Municipio, ubicadas en las 17 Juntas Auxiliares de Puebla capital, llegando a 2 mil 500 estudiantes.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

