Tan solo una semana antes del terremoto que sacudió a Turquía, la mexicana Sofía Álvarez había llegado a este país para jugar futbol profesional con el Besiktas Femenil.

Para fortuna de la mexicana, Besiktas, es una localidad ubicada a poco más de 600 kilómetros de la zona afectada. Y si bien nunca estuvo en peligro, los últimos días ha visto de primera mano los estragos que el terremoto causaron en Turquía.

“Esto es muy duro, no te miento. Todos están muy tristes, me ha tocado ir al club a entrenar y se siente el ambiente de tristeza por todo lo que está pasando. Cuando pasó todo fue de noche, en la madrugada me desperté por una llamada de mi mamá preguntándome si estaba bien, ella fue la que me dijo lo que había pasado”, mencionó Sofía Álvarez en una entrevista con Excélsior.

Álvarez platicó sobre varias de sus compañeras que usaron las redes sociales para tratar de ubicar a familiares y amigos tras la tragedia. Destacó la buena fe de su equipo, al permitirles parar los entrenamientos unos días, para finalmente reanudar actividades el día jueves.

“Me tocó ir al estadio, pusieron en el grupo una invitación a los que quisieran ir a ayudar, nos dijeron que éramos bienvenidos. Fui y estuve ahí algunas horas, empaqué ropa para bebés, mujeres y hombres en cajas, después las sellamos. Salieron varios camiones para allá. El Besiktas está ayudando al 100%, lo han estado haciendo toda la semana”, comentó.

La mexicana debutó en la Liga MX femenil con el Querétaro, y tras un breve paso en el Valencia, despertó el interés del Besiktas; su casa desde hace un par de semanas.

Una vez superada esta terrible situación, Sofía espera lograr más victorias con el club turco, con la esperanza de salir campeonas y ganarse su primer llamado a la Selección Mexicana.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

Te recomendamos