Soledad no significa estar Solo

Cuando hablamos de estar solos, de tener un espacio de soledad, la gente por lo general nos mirará como un bicho raro. Y te aseguro te dirán por lo menos una de las siguientes frases: ¿Cómo es posible que quieras estar solo o sola?, ¿Vas a ir a comer solo? “No te preocupes, yo te voy a presentar a…”, “Sal y conoce muchas personas, en una de esas encuentras a alguien”, “Deja que pase el tiempo, el tiempo cura todo y cuando menos te lo esperes ¡zas! el amor te llega”, “Metete a Tinder, de seguro hay alguien para ti”, Y así hay muchos consejos inservibles.

Yo te pregunto, ¿es tan malo estar sola o solo? ¿Por qué da tanto miedo estar solo?

Es en la última pregunta donde todo recae, nos da miedo quedarnos con nosotros mismos. Nos da miedo conocernos y sabernos frágiles, nos da miedo sentirnos vulnerables.

Y es que estar solos no es nada malo, al contrario, es una gran oportunidad de conocernos, de amarnos, de encontrarnos y saber quiénes somos. Parece absurdo pero es verdad, no sabemos quiénes somos hasta que estamos solos. O en el peor de los casos, nos quedamos solos.

¡Ouch! nos quedamos solos. ¿Si pueden sentir esta afirmación? “Nos quedamos solos”. Y es que es nuevamente el miedo en donde basamos o apoyamos todo el peso.

¿Y si apoyamos nuestra soledad en el amor a uno mismo? ¡Sí, amémonos solos!

Disfrutemos de una comida y de los platillos que más nos gustan nosotros solos. Al principio al llegar al restaurante nos sentiremos un poco raros, pero si dejas a un lado ese estado de incertidumbre y sigues adelante ordenando lo que más te gusta de comer, y después saboreas cada uno de tus bocados disfrutando la comida, sin platicas, sin celulares, sin la necesidad de estar acompañado. Sólo disfrutando tu propia identidad al desnudo. Sintiéndote y disfrutándote, amándote.

¡Woooow que maravilla disfrutarme!

Y te aseguro dirás “nunca pensé que comer solo me haría disfrutarme tanto y sentirme en mi aquí y ahora”.

¿Has viajado sólo? ¿Has estudiado música? ¿Has hecho algo que siempre soñaste? ¡Qué esperas, hazlo!

Sal de tu zona de confort, derrota al miedo, esa es la única forma de crecer y de ser tú en tu máxima expresión. Vive ahora y aprovecha esta gran oportunidad de tenerte para ti, respira profundamente y abrázate, grítale al mundo que eres libre, sueña y realiza tu sueño. Date chance de conocer tus miedos y tus alegrías, date la oportunidad de sentir. Y cuando ya estés a gusto amándote a ti mismo, entonces ya estarás listo para compartir lo mejor de ti con alguien, con quien Tú elijas.

Asumir y conocer nuestro lado obscuro, nuestra sombra, es conocernos, no tenemos que rechazar o negar esa parte, tenemos que entendernos y abrazarnos en la totalidad de lo que es nuestra humanidad, con defectos y virtudes. El estar solos nos brinda esa maravillosa experiencia.

“El verdadero valor y coraje está en seguir caminando por la vida aunque no tengamos un mapa, con el tiempo el camino se mostrará y encontraremos esas respuestas a nuestras preguntas. Tenemos que tener fe y una convicción de que lo que hacemos vale la pena. Creer en nosotros, en lo que hacemos, en nuestros proyectos. Confía en tu vida, vale la pena. No es lo que somos lo que nos limita, sino lo que pensamos que no somos“ Dr. Mario Alonso Puig.

¡Vive aquí y ahora! Soy Emerson Mejía.

Escríbeme en emerson_publicidad@yahoo.com.mx