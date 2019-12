Solicita dirigente estatal del PRI cambio de placas gratuito

Por: Vera Fernández

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorenzo Rivera Sosa, es otro de los personajes políticos que han solicitado al Gobierno del Estado se realice un programa de reemplacamiento gratuito para 2020.

En entrevista, el dirigente priísta señaló que el gobierno de Morena no cumplió con sus compromisos de campaña respecto a no subir la tasa de impuestos; así como de no aplicar más cargas impositivas para los ciudadanos.

En ese sentido, Rivera Sosa exhortó al gobernador Miguel Barbosa Huerta a que considere que el cambio de placas vehiculares para el próximo año sea gratuito, ya que el canje implicará altos costos para todos los poblanos.

Asimismo, aseguró que el alza de impuestos y el reemplacamiento obligatorio son factores que ocasionarán una carga negativa para los gobiernos de Morena, pues no han cumplido con su lema de “primero los pobres”.

