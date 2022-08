Sólo diputados panistas definirán a su líder en Congreso: dirigencia

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera Hernández, descartó “meter las manos” en el cambio de coordinador de bancada en el Congreso de Puebla, pues señaló que es un tema que deben resolver los mismos diputados locales.



Aunque en diciembre del 2021 –cuando asumió la dirigencia del partido– declaró que quitaría del cargo a Eduardo Alcántara Montiel, indicó que ahora es una decisión que les corresponde tomar a los legisladores.



Y es que refirió que los estatutos internos del PAN otorgan al dirigente la facultad de designar al coordinador del grupo legislativo; sin embargo, el reglamento interno del Congreso señala que los cambios deben ser aprobados por la mayoría de sus integrantes.



En ese sentido, señaló que ella no “hará el ridículo” para imponer a un líder que no cuente con el respaldo de los nueve diputados y diputadas panistas, ya que el relevo no procedería al interior del Poder Legislativo.



“Yo no me quiero meter, podría meterme pero no quiero hacer el ridículo nombrando a alguien que no tenga consenso de los diputados, entonces es cosa de los diputados”, comentó en entrevista este lunes.



Un caso del tipo ocurrió en la Legislatura pasada, cuando la entonces dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, nombró a Oswaldo Jiménez López como coordinador de bancada, en sustitución de Mónica Rodríguez Della Vecchia.



No obstante, el cambio no procedió debido a que Jiménez López no reunió el apoyo de la mayoría de legisladores ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).



Por lo anterior, Díaz de Rivera aseguró que no tendrá intromisión en el tema y dará apertura para que los legisladores decidan si tendrán una coordinación rotativa o mantendrán en el puesto a Alcántara Montiel, quien es allegado a Genoveva Huerta.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

