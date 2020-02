Sonic la Película

Por Javier Garzón

El erizo azul viene a conquistar el mundo del cine, aprendió de sus errores y no se convirtió en el Cats del 2020.

Sonic, el erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.

Esta reseña se basa sólo en la película, no tomo ninguna referencia del videojuego y también debo reconocer que es genial que existan personas que se emocionan viendo a su personaje favorito de toda la vida, lo digo por la señora que estaba a unos asientos de mí, que no paro de gritar, moverse, patear el asiento y decir frases como “no mames, wey es el” o cosas similares que no podía identificar porque gritaba muy raro, por favor no se emocionen de esa forma, pueden hacerlo más discreto para el disfrute de los demás.

Ahora la película, me aburrió pero después recordé que la historia está hecha para niños de 8 o 10 años y me parece que si funciona, que a ellos si les puede parecer entretenida, es sencilla con un problema algo anticuado pero resulta entretenida para los más pequeños o para quienes aman al personaje.

Recuerdan la película de los mini espías, donde apareció Antonio Banderas, pues los efectos especiales y las actitudes de los personajes pueden reducirse a eso, a una caricatura. Debo reconocer que odie un poco al principio, al Doctor Robotnik interpretado por Jim Carrey pero entrando en el mundo de la historia y aceptando esas ideas, empecé a disfrutar el personaje, puede parecer caricaturizado por momentos, pero es el único realmente comprometido con la historia y con su trabajo en ella.

Paramount Pictures nos invitó a ver esta película doblada al español, con la voz del youtuber Luisito Comunica, no me pareció mal, la verdad es que se nota que lo dirigieron bien y me parece que le queda al personaje, no se preocupen no se avienta sus frases domingueras como “ A por ello” o “jalo” se apega al personaje y cumple.

Sabemos que no vamos a ver una película que nos vuele la cabeza y por te digo que si no encuentras algo mejor que ver elige esta opción y muchas palomitas, pero también puedes esperar a que llegue a alguna plataforma de streaming y tendrás un rato divertido en casa y no pasará nada.

