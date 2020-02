Spider-Man ya será bisexual; aquí te contamos todo

La nueva producción de Sony reuniría a los tres Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

De acuerdo con informes cercanos a Sony, la próxima película de Spider-Man podría tener un cambio importante, pues Spider-Man sería bisexual y tendría novio.

Como te contamos hace un par de semanas, Marvel Studios también buscaba ser más incluyente hacia la comunidad LGBT+ y buscaba tener a su primer superhéroe gay.

Ahora, Sony ha tomado la delantera y al parecer Spider-Man sería el primer superhéroe que tendría un novio en su próxima película.

La nueva producción de Sony reuniría a los tres Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, y sería uno de los tres quien sería bisexual y tendría novio.

De acuerdo con We Got This Covered, los productores se han decantado porque sea Andrew Garfield quien dé vida al superhéroe bisexual, y “darle un novio en la película”.

Aunque estas versiones aún no han sido confirmadas de manera oficial por Sony, es cierto que Marvel también tenía interés desde antes de crear personajes con mayor diversidad para atraer ambién a nuevos públicos.

Además de los productores, Tom Holland ha apoyado mucho esta iniciativa, al igual que Andrew Garfield, quien desde 2013 dijo que Spider-Man podría ser retratado como un personaje gay.

De confirmarse estos rumores, Spider-Man se confirmaría como nuestro superhéroe favorito de todos los tiempos.

Fuente Excelsior