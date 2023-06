Star Plus estrena documental sobre Hugo Sánchez

En honor a su cumpleaños número 65, Hugo Sánchez contará con un documental en el que hablará de su vida personal, sus éxitos, fracasos, entre otros temas más.

En una entrevista con el portal Mediotiempo, Sánchez señaló que habrá un espacio para que sus ‘enemigos’ hablen sobre él. En dicha sección estará Ricardo La Volpe, uno de los más grandes rivales del ‘Pentapichichi’.

“Éxitos, reconocimientos y ahí entran muchas facetas, ver los valores, el fracaso y si uno no sabe distinguir el éxito y el triunfo, no crece. Conocer las cosas agradables, las no tan agradables, los triunfos, los amigos, los que no son tan amigos, afortunadamente enemigos tengo muy poquitos. Podría decir que no los veo como enemigos, pero son personas con las que prácticamente nunca me iría a tomar un café “, dijo Sánchez.

En su documental, Sánchez tocará temas respecto a su vida que se desconocen y conozcan quién es en realidad. Asimismo hablará acerca de lo que vivió cuando jugó en España.

“Es un extracto de varios puntos que no se conocen, o que no se han visto. El tema de jugador, director técnico y analista, esos comentarios de gente que no me ha conocido, hay cosas que son verdad y otras que no”, comentó el jugador.

El documental es una producción de National Geographic que lleva por nombre Bios: Hugo Sánchez y tiene una duración de una hora con 42 minutos.

Bios: Hugo Sánchez se estrenará el viernes 23 de junio en la plataforma de Star+.

