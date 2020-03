Sube precio de tortilla, huevo y azúcar en Atlixco por Covid-19

Por Érika González

En el municipio de Atlixco, artículos de la canasta básica han tenido aumentos de precio tras la crisis económica que se está generando por la contingencia sanitaria por Covid-19 en el país.

El precio del huevo que antes se encontraba en $32, ahora va desde los $38 hasta los $48 pesos. En algunos puntos como tienditas, por ejemplo, indican que esta alza se debe a que los repartidores solo les venden por medias cajas por lo que se pretende elevar aún más.

El azúcar es otro producto que se ha visto afectado, pues de $24 ha subido a $28 y hasta $30 pesos el kilo. Un producto que no se ha visto tan afectado aún es la tortilla, la cual se mantiene el $16 pesos el kilogramo aunque en algunos puntos lo han llegado a vender hasta en $18.

A pesar de que la supervisión de estos precios es competencia de la PROFECO, el presidente del Consejo de Empresarios y Negocios de Atlixco (Conea), Alfonso Campos, indicó a Oro Noticias que pese a que los negocios inscritos en su consejos no son proveedores de productos pertenecientes a la canasta básica, ha exhortado a los comerciantes que sí expenden estos productos, a no elevar sus precios.

Así mismo pidió a la ciudadanía a no realizar compras de pánico, pues esto no sólo provoca la elevación de precios si no que provoca desabasto para las personas que no tienen oportunidad de comprar al por mayor.

