Subsidio de pasaje para estudiantes esta vigente: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el subsidio al pasaje de estudiantes en el transporte público sigue vigente.

No obstante, señaló que no se ha normalizado porque no hay una eficiente relación entre la asistencia a clases y el uso del transporte por menores de edad.

De manera que los conductores del transporte público deben cumplir con la tarifa preferencial de 6 pesos para estudiantes.

Con ello, la administración estatal les entregará el subsidio correspondiente de 1.25 pesos por cada viaje que realicen los estudiantes, para compensar la tarifa que debe respetarse mientras haya clases presenciales.

