Suman 191 mil 231 muertos por Covid-19 en el mundo

Por Redacción

Durante el último día se confirmaron 79 mil 830 nuevos contagios en todo el orbe y 7 mil 429 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo es de 738 mil 194.

Según datos de la OMS y la UJH, hasta el momento, la tasa de personas recuperadas en el mundo es de 27.3 por ciento, superior a la tasa de letalidad que se ubica en 7 por ciento.

Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas por Covid-19, sumando un total de 869 mil 172 y 49 mil 963, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados es de 80 mil 934.

El diario The New York Times destacó que en la ciudad de Nueva York han muerto cinco mil personas sospechosas de coronavirus; sin embargo, como resultado de la saturación de los servicios médicos, no se pudo comprobar la situación serológica de los fallecidos.

España es el segundo país en el mundo con más contagios, al sumar 219 mil 764, 4 mil 635 de ellos confirmados durante las últimas 24 horas; asimismo, durante el último día la nación registró 440 nuevos muertos, sumando un total de 22 mil 157.

Italia marcha en tercer lugar con 189 mil 973 contagios y 25 mil 549 defunciones, 464 de ellas durante las últimas 24 horas, mientras que el número de personas recuperadas ascendió a 57 mil 576.

Con información de López-Dóriga Digital