Suman 5 mil 847 casos de Covid-19 en México, Puebla quinta entidad con más contagios

Por Alejandra Olivera

Al corte del 15 de abril, la Secretaría de Salud federal ubicó a Puebla como la quinta entidad con mayor número de contagios de Covid-19 con 291 casos positivos, la entidad fue desplazada por Sinaloa que reportó un caso más, es decir 292.

En informe técnico diario, la dependencia federal reportó el mismo número de contagios que las autoridades locales, sin embargo, sólo reconoce 31 de 36 defunciones.

En la conferencia nocturna, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que Puebla pertenece al grupo de 11 entidades donde no hay una contribución completa para la reducción de contagios de coronavirus, debido a que sus empresas con actividades no esenciales de la industria automotriz, textil, maderera, tiendas departamentales, zapaterías, papelerías y otras no han cerrado.

Puebla es uno de los 11 estados donde empresas no han contribuido a realizar el cierre de sus actividades, por lo que no hay una reducción de contagios



Vía @AletzOliv pic.twitter.com/jlILkAnuL8 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2020

Señaló que hay un 15 por ciento de empresas a las que se les exhortó a cerrar y no accedieron, por lo que serán multadas y clausuradas, además se da vista al Ministerio Público, pues el daño a la salud es considerado un delito.

La Secretaría de Salud federal contabiliza en Puebla 291 casos positivos de Covid-19 y reconoce solo 31 de las 36 defunciones que han corroborado autoridades estatales



Vía ⁦@AletzOliv⁩ pic.twitter.com/nXWYh8qI3y — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2020

“Las personas no se pueden quedar en sus casas porque las empresas en las que laboran no están acatando disposiciones generales”, expresó.

Batas “transparentes” fueron donativo.

Manifestó que suman 5 mil 847 casos confirmados de coronavirus, de los cuales un 2 mil 982 contagiados –39 por ciento—se han recuperado y 449 han fallecido.

La tasa de letalidad por cada 100 casos de Covid-19 en Puebla es de 10.65, por encima de la media nacional de 7.68



Vía ⁦@AletzOliv⁩ pic.twitter.com/B4Pku4VWi6 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2020

López-Gatell Ramírez señaló que las batas transparentes que han circulado en redes sociales no tienen un uso clínico y tampoco es lo que se compró en China, pues aseguró que fueron un donativo para personal comunitario con menor contacto con pacientes infectados.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que las batas transparentes que han circulado en redes sociales no tienen un uso clínico y tampoco es lo que se compró en China, aseguró que fueron un donativo para personal comunitario con menor contacto con pacientes infectados pic.twitter.com/RO48cemr4f — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) April 16, 2020

Te recomendamos