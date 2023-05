Suman 99 denuncias por violencia de género y discriminación en la BUAP

En lo que va de 2023 las denuncias por violencia de género y discriminación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) incrementaron, pues el año pasado se contabilizaron 86 investigaciones y en los primeros meses del año en curso ya suman 99 casos, señaló la abogada general, Miriam Ponce Gómez.



Acusaciones como ciberacoso, abuso sexual, violación a la intimidad, acoso, agresiones verbales o sexuales, discriminación, violencia y hostigamiento fueron las que permearon en las investigaciones detalló en la presentación del informe tras las manifestaciones de alumnas y colectivas al interior de la universidad el pasado 8 de marzo.



A decir de Ponce Gómez la mayoría de las conductas se presentaron afuera de la máxima casa de estudios y “muchas veces” por alumnos de la BUAP contra personas fuera de la institución, por lo que han brindado acompañamiento a las víctimas a las instancias correspondientes.



Derivado de las investigaciones, en 2022 hubo 22 alumnos sancionados, uno recibió una amonestación por escrito, 12 más terminaron en suspensiones temporales de los derechos escolares y 23 casos fueron archivados por falta de elementos para sancionarlos.



A esto se suma la sanción contra 31 académicos y no académicos, de los cuales en cuatro casos terminó la relación laboral con la universidad, 15 recibieron una amonestación por escrito o un extrañamiento, mientras que en 11 se tomaron medidas o acciones complementarias para evitar la repetición de los hechos.

#Puebla 🗣️ Las denuncias por violencia de género en la BUAP se han incrementado entre 2022 -con 86 casos- y lo que va de 2023 -con 99- señala la abogada general Miriam Ponce Gómez.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/iLQKjgerrH — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 17, 2023



Este año además de los señalamientos mencionados se agregaron casos de violencia psicológica, violencia verbal y bullying.



En este caso se ha registrado una sanción con extrañamiento contra un alumno, 27 medidas complementarias para evitar que se repitan estas conductas, siete investigaciones archivadas al no tener competencia para sancionar.



En tanto, en personal académico hubo un extrañamiento, dos amonestaciones, siete medidas o acciones complementarias, dos archivadas por faltas de elementos y dos remitidas al área penal para su atención.

Ofrece rectora protección a denunciantes

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, reiteró el acompañamiento de la máxima casa de estudios a las alumnas y alumnos que denuncien estos casos, ya que advirtió que los tendederos en los que han hecho públicas sus acusaciones no son suficientes.



Lo anterior, debido a que al denunciar de manera anónima, la BUAP no tiene elementos jurídicos para hacerlo y se corre el riesgo de que los profesores denunciados acudan a otras instancias, demanden a la institución y aun así tengan que restituir en sus puestos a los académicos.



Por ello, dijo que no va haber represalias a quien denuncie y les ofreció el acompañamiento para llevar los casos y solucionar la problemática.



“Esta es la parte que las y los universitarios debemos de colaborar, hacer una denuncia pública ante la oficina de la abogada general para que así podamos proceder y podamos acompañarles y darle solución a esta problemática que nos afecta a todos como institución”, concluyó.

🗣️ La rectora de la @BUAPoficial, @LiliaCedillo_, reitera que las y los universitarios deberán denunciar los casos de #ViolenciaDeGénerono, no sólo a través de un tendedero, ya que no pueden sancionar los casos señalados de manera anónima.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/yzHowWXbhe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 17, 2023

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal