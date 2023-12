¡Sumérgete en el Espíritu Navideño con estas canciones inolvidables!

La temporada navideña ha llegado, y con ella, la oportunidad de deleitarnos con la magia de la música festiva que ha perdurado a lo largo de los años y que han capturado nuestros corazones.

En esta víspera de Navidad, te dejamos una playlist para desfrutar en compañía de tus seres queridos.

1.- “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey.

2.- “Last Christmas” – Wham!



3.- “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms.

4.- “Feliz Navidad” – José Feliciano.

5.– “Rockin’ Around the Christmas Tree” – Brenda Lee.

6.- “White Christmas” – Bing Crosby.

Éxitos actuales de la navidad

1.- “Last Christmas” – Wham!/Taylor Swift

2.- Ariana Grande – Santa Tell Me.

3.- “Underneath the Tree” – Kelly Clarkson.

4.- “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé.

5.- “Do You Want to Build a Snowman?” – Kristen Bell, Agatha Lee Monn, Katie Lopez

6.- “Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon, Yoko Ono

7.- Carol of the Bells

