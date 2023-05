Suprema Corte está al servicio de una minoría, la perdimos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que declarara invalido el decreto que blindaba la información de los “proyectos prioritarios”.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario señaló que su administración ya había previsto la sentencia dictaminada por la SCJN, y se adelantó a emitir un nuevo acuerdo con la finalidad de proteger las obras y proyectos que se consideran prioritarios.

“La Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos.” aseguró el presidente López Obrador.

Con el voto a favor de 6 de los 11 ministros del Pleno de la SCJN lo que resolvió la controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó el impedimento al acceso a la información por parte de la ciudadanía.

El mandatario federal acusó a los ministros de la Corte de servir a minorías y de estar alejados del pueblo, incluso lo calificó de “divorciados” con el pueblo y es por eso que reiteró la necesidad de reformar el Poder Judicial.

“Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas, y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos. las obras que estamos levando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial”, puntualizó.

Cuestionó las declaraciones del ministro Alberto Pérez Dayán, quien había sostenido que nada doblegaría a los ministros que están empreñados en la defensa de la Constitución, sin embargo, el presidente dijo que son ellos quienes no respetan la Carta Magna.

“Ellos no defienden la constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Eso es una mentira, tan no la defienden que ellos la violan; no estoy inventando nada, el (artículo) 117 establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República y ellos ganan cuatro cinco veces más de lo que yo gano” enfatizó el mandatario.

