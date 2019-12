Supuesta venta de menores, tema pendiente del DIF

Por: Alejandra Olivera

A cuatro meses de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, denunciará públicamente que desde el interior del DIF estatal ocurría la venta de menores de edad en pasadas administraciones, la actual directora general del organismo, Leonor Vargas Gallegos, indicó que aún no cuenta con informes sobre una investigación.

En entrevista, reconoció que es un tema pendiente y que la información al respecto la daría a conocer el mandatario poblano.

Cuestionada sobre cuándo podrían revelar la información de la posible venta de menores, Vargas Gallegos dijo que no se ha definido un plazo, pues es un tema sensible, por lo que evitó precisar cuántos casos han detectado.

No obstante, indicó que la investigación sigue en pie y va “muy bien”, ya que no se trata de un asunto inventado, por lo que no descartó presentar denuncias penales.

“Es un tema muy vulnerable, no podemos hablar, esa información la dará el señor gobernador, (…) nosotros no andamos inventando cosas realmente sabemos que hubo venta de menores de edad“, declaró en entrevista después de la entrega de sillas de ruedas que realizo el DIF.

Fue el 23 de agosto del 2019 cuando Barbosa Huerta, acusó que en el DIF estatal detectaron casos de venta de menores de edad, quien ha mencionado que no ventilará los expedientes hasta tener una investigación consolidada.

