Suspensión de clases por actividad del Popo, en análisis: Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que se analiza la suspensión de clases en escuelas de algunas regiones afectadas por la ceniza volcánica, además afirmó que las autoridades están preparadas en caso de una explosión del Popocatépetl.

En breve entrevista, el mandatario señaló que la caída de ceniza no es directa en las comunidades a las faldas del volcán, pues el aire y potencia de la emisión dispersa las partículas hacia el centro, por lo que se analiza en qué partes podrían suspender las clases.



“Se está valorando en este momento (la suspensión de clases), es un tema técnico, porque no toda (la ceniza) cae de forma inmediata, la potencia y el aire hace que corra más hacia el centro, no todo cae en las cercanías del volcán”, expresó.

El mandatario aseguró que hay una coordinacion permanente entre las áreas de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública y Salud con los 16 municipios aledaños al volcán para su monitoreo, además que hay comunicación directa con la Federación.

Subrayó que el semáforo de alerta volcánica sigue en Amarillo Fase 2 y que Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) les informa oportunamente sobre la actividad volcánica, para en su momento tomar decisiones sobre acciones preventivas.

Destacó que todos los albergues en el estado y rutas de evacuación están preparados en caso de que se requiera desalojar a la población, lo cual dijo esperar no ocurra.

Poblaciones serían evacuadas hasta en 72 horas

En ese sentido, Andrés Villegas Mendoza, subsecretario de Gobierno estatal, estimo que de requerirse la población de las cinco comunidades con mayor riesgo podría ser desalojada en menos de 72 horas, pues podría haber resistencia de las personas que están acostumbradas a la actividad volcánica.

Explicó que dichos habitantes serían enviados a los cuatro albergues más cercanos, de los cuales el más lejano está en los límites de Cholula y Huejotzingo, por lo que un autobús llegaría a él en 90 minutos aproximadamente.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal