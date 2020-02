Take on me, canción ochentera que rompió récord de visitas en YouTube

Por Redacción

Take on me, es una canción icónica y es que no sólo hizo bailar a tus papás por allá del año 1985 sino que a ti te ha hecho mover los pies y a pesar de que cuando se estrenó no existía YouTube este día rompió records de audiencias.

Aunque el video lo realizaron en 1985, en pleno 2020 lo restauraron y actualizaron a resolución 4k para mejorar su calidad visual. El videocilp fue dirigido por Steve Barron.

En la grabación se puede ver la innovación de Barron, en la que mezcló la animación con bocetos a lápiz y acción en vivo. Esta técnica de ilustración “decoró” la canción, conocida como rotoscopia, requería que el metraje de acción en vivo cuando se rastreara cuadro por cuadro.

