Talibanes ordenan despido de mujeres sin velo de oficinas del gobierno

En Afganistán, talibanes decretaron que serán despedidas todas las mujeres que acudan sin velo a sus puestos de trabajo en las oficinas de gobierno, e incluso se impedirá la entrada a visitantes que no cumplan con la ley.

El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que está vinculado al Gobierno talibán se encargó de imponer el veredicto y el castigo.

“Aquellas mujeres que trabajen en la Administraciones del Emirato -como se denomina el régimen talibán- y no lleven velo (hiyab) deben ser despedidas, de la misma manera las mujeres visitantes que no lleven velo no podrán visitar las oficinas”, señaló.

La guerra de los talibanes contra las mujeres en Afganistán debe reconocerse formalmente como ‘apartheid’ de género



-El segundo aniversario de la toma de Afganistán por talibanes se acerca rápidamente. Desde entonces, a las mujeres afganas se les han negado los DDHH más básicos pic.twitter.com/rmIXWOLvf6 — Joseba Mirena (@CasviFactory) August 10, 2023

Cabe recalcar que, el Ministerio puntualizó que todos los trabajadores del gobierno se deben comportar con “carácter y apariencia de acuerdo con la sharia” o la ley islámica.

En un comunicado, se dio a conocer que las instituciones y direcciones del Gobierno de Afganistán tienen que implementar las reglas para todos sus departamentos.

Sobre ello, la activista Nahid Noori comentó que “las mujeres y las niñas ya usan el velo en Afganistán, y las que trabajaban en el gobierno anterior también usaban el velo, pero ahora los talibanes recomiendan su propio estilo de velo”.

