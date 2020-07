Tania Ruiz dedica emotivo mensaje a Peña Nieto por su cumpleaños

La modelo Tania Ruiz Eichelmann compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con su pareja, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, para celebrar el cumpleaños 54 del priista.

“¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz vida! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños, sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo”, escribió la empresaria al principio de su mensaje. Además, a Tania Ruiz no le dio pena hacer públicas sus palabras con las que fue más que evidente lo enamorada que está del ex presidente de México. “Hoy y siempre quiero que sonrías porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! Gracias por existir! Pero sobre todo GRACIAS A DIOS POR LA BENDICIÓN QUE PARA MÍ ES TU VIDA!”.

Esta es la primera vez que la modelo publica abiertamente una felicitación para Enrique Peña Nieto y que postea una foto en la que aparece con él. Anteriormente, si sus followers le preguntaban sobre la relación o el político, ella contestaba, generalmente de manera escueta, o bien, con emojis.

A más de año y medio de relación, ya no tuvo reparo en expresar públicamente su sentimientos para el político, de quien se había dicho, se había separado a raíz de la pandemia. Ahora queda claro que no fue así.

Con información de Infobae