Tarda IMSS Bienestar hasta treinta días en surtir medicamentos a pacientes

Por Alejandra Olivera, Erika González e Itzeli Zamora

Las quejas sobre falta de medicinas en los sistemas públicos de salud todo el país se han multiplicados, Puebla no es excepción. Personas con cáncer y con problemas renales, han hecho evidente el problema.

Primero hubo manifestaciones por desabasto de tratamientos contra el cáncer para 200 pacientes del Hospital del Niño Poblano (HNP), luego en el Hospital General del Sur a cargo del Gobierno del estado, la situación obligó a las enfermas a manifestarse.

Pero el problema crece. Algunos tienen la opción de acudir a medicina y hospitales privados, pero hay otros, los pobres y los marginados que comienzan también a resentir el desabasto de medicinas que son necesarias para sobrevivir.

Oro Noticias recorrió algunas unidades de IMSS Bienestar, encontrando que los pobres, en medio de sus carencias se ven obligados a comprar medicinas y hasta pagar médicos privados.

En Puebla hay más de 1.2 millones de personas adscritas a la atención médica del IMSS-Bienestar, que acuden a alguna de las 306 Unidades Médicas Rurales (UMR) o uno de los 7 Hospitales Rurales (HR) asentados en la entidad. La cifra anterior, significa que Puebla concentra arriba del 10 por ciento de padrón nacional.

DIABÉTICOS SIN INSULINA; EMBARAZADAS SIN ÁCIDO FÓLICO

A pesar de que se trata del tercer mayor número de beneficiarios, en el mejor de los casos los pacientes poblanos tienen que esperar entre 15 y 30 días para que los medicamentos que necesitan lleguen a las UMR, por ello prefieren buscarlos en nosocomios del Estado, o bien en dispensarios si es que son baratos, pues si su precio es alto deben esperarlos.

Tal es el caso de la UMR de San Luis Tehuiloyocan donde diabéticos, no encuentran insulina y a mujeres embarazadas, no les llega ácido fólico; fármacos que son básicos para sus condiciones.

La señora Pascuala contó que la clínica del IMSS Bienestar no tiene ni insulina ni Trayenta, por lo que tiene que buscar dichas medicinas en el Hospital General de Cholula donde a veces tiene que esperar un mes para que lo surtan, aunque ello signifique una descompensación a su salud. Ella carece del dinero para pagar más de mil pesos por el tratamiento.

Gloria está embarazada, acude cada mes a sus citas para el control natal, en enero la UMR no tenía ácido fólico, por lo que tuvo que comprarlo.

Lo anterior, no le significó un costo mayor a los 20 pesos, de manera que no resintió en su economía adquirir un fármaco que pudo recibir gratuitamente en la clínica.

Ambas coincidieron en que la atención del doctor y enfermera encargados es buena, incluso agradecen que lleven un registro puntual de sus padecimientos.

Algo a destacar es el seguimiento que hacen a las vacunas de los niños de la comunidad, pues colocan avisos y listas en las que indican a los padres de familia las fechas en que deben llevar a sus hijos para cumplir con el procedimiento.

Las madres de infantes de menos de un año, señalaron que incluso es más fácil conseguir las vacunas oportunamente en la UMR que en otras clínicas de Salud.

PAGAN HASTA 300 PESOS POR MEDICINAS NO SURTIDAS

En San Jerónimo Coyula una paciente tiene que esperar hasta 4 horas para ser atendida en la Unidad Médica Rural (UMR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

Además, hay escasez de medicamentos. Los antibióticos y las vacunas, son los que más faltan por lo que tienen que ser adquiridos por los pacientes de manera particular gastando entre 100 y 300 pesos por receta no surtida.

También se quejan de la saturación para consultas, obligándolos a buscar alternativas. Una paciente narró que pese a ser beneficiaria del IMSS Bienestar, prefiere ir a una consulta particular y pagar de 30 a 60 pesos, a cambio de no esperar tanto tiempo y obtener las medicinas.

De hecho, es tal la saturación de la clínica IMSS-Bienestar que, han proliferado los consultorios médicos particulares con farmacia,esto sobre la carretera principal.

Coyula es una comunidad perteneciente al municipio de Atlixco con el mayor rezago económico. De 6410 habitantes, 963 no fueron a la escuela y sólo 196 son derechohabientes del seguro social.

ATENCIÓN INSUFICIENTE Y DE MALA CALIDAD

Las historias se repiten también en los Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, que no están en la mancha urbana de la capital. Por ejemplo en Sanctorum, que pertenece a Cuautlancingo, los pacientes nunca reciben medicamentos.

Los usuarios reconocen que, aunque la atención es buena por parte de enfermeras y médicos, solo les entregan la receta y las medicinas las deben buscar afuera; a veces hay una especie de reembolsos, pero eso no es para todos.

“El servicio está perfecto. Medicamentos tengo entendido que no dan (…) Te dan la receta y ya, tu los compras”, dijo una de las entrevistadas.

EL DAÑO COLATERAL: LA MARGARITA

Al CESSA de Sanctorum llegó una mujer para solicitar consulta de emergencia; una derechohabiente del IMSS que, aunque buscó atención médica en el Hospital de La Margarita, le fue negada.

Doña Eulalia dijo a Oro Noticias que su hija la tardaron dos días para ser atendida por un fuerte dolor abdominal.

“Allá (La Margarita) lo tratan a uno como si fuera un animal, a mi hija me la tuvieron dos días ahí en una silla muriéndose de dolor y no me la atendían y luego el policía ya me la querían sacar a empujones, pero los médicos del Seguro Popular, mis respetos”, narró.

El Hospital de La Margarita, registra saturación de pacientes, falta de camas y de medicos, luego de que colapsó y se cerró el nosocomio del IMSS San Alejandro que resultó afectado hace dos años, por el sismo del 19 de septiembre de 2017, y que, aun cuando se tenía programada su sustitución esto no ha ocurrido.

