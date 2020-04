Taylor Swift pospone todos sus conciertos hasta 2021 por Covid-19

Taylor Swift pospondrá todos los conciertos que tenía previstos para este año hasta 2021 por la crisis del coronavirus.

La cantante anunció la decisión, que afecta a fechas en Estados Unidos, Brasil y Europa, desde su perfil de Twitter, donde aseguró que “la seguridad y salud de sus seguidores es la prioridad principal”.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon