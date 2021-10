Tears for Fears anuncia ‘The Tipping Point’, su primer disco en 17 años

con información de The Rolling Stone

Han pasado 17 años desde que Tears for Fears publicó su último álbum de estudio, Everybody Loves a Happy Ending (2004), y pese a haber incluido dos canciones nuevas dentro de su recopilación de mejores éxitos en 2017, esta vez el dúo británico ha anunciado el lanzamiento de su séptimo LP, The Tipping Point.

Curt Smith y Roland Orzabal acompañaron la noticia junto a la canción que le da el título al disco y su video musical, en el que ambos artistas cantan sobre la línea que separa la vida de la muerte mientras dos almas transitan por una habitación surreal.

“Antes de que todo saliera bien con este álbum, primero todo tenía que salir mal. Nos tomó años, pero algo sucede cuando unimos nuestras mentes”, explicó Orzabal respecto al regreso del grupo en un comunicado. “Tenemos un balance, este apoyo mutuo, y funciona muy bien”.

“Si ese balance no da resultado para un disco de Tears for Fears, nada funcionaría”, agregó Smith. “En otras palabras, un trabajo de Tears for Fears y lo que la gente reconoce como el sonido de la banda es algo en lo que ambos podemos estar de acuerdo”.

The Tipping Point será publicado el 25 de febrero de 2022.

Lista de canciones de The Tipping Point

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break the Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End of Night’

10. ‘Stay’

11. ‘Secret Location’ (bonus track edición deluxe y super deluxe)

12. ‘Let It All Evolve’ (bonus track edición super deluxe)

14. ‘Shame (Cry Heaven)’ (bonus track edición super deluxe)

