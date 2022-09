Teatro de Puebla recibirá la tercera edición de CineShow MX

Durante la pandemia, la industria cinematográfica tuvo una de las crisis más complejas de su historia, ya que pasó más de un año sin vender un solo boleto. Para reactivarla, pero sobre todo vincular a estudiantes, académicos, directores, productores, cineastas y exhibidores, en la discusión de tendencias y retos, se realizará el Tercer Encuentro Nacional de Cines Independientes y Salas Alternativas, CineShow MX, en el Teatro de la Ciudad de Puebla, los días 28 y 29 de septiembre.

En este evento se analizarán cuatro temáticas: Exhibición para abordar aspectos como el contenido alternativo para las salas de cine y los principales retos post pandemia y cómo afrontarlos; Equipamiento, con mejores prácticas en sonido y proyección, así como las nuevas tecnologías; Marketing, para saber el estado de la industria y manejo de redes sociales; y, Dulcería, para saber las tendencias en alimentos y bebidas y los hábitos de consumo en las nuevas generaciones.

José Carlos Bernal Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, informó que participará un centenar de alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa), quienes podrán ampliar su horizonte, reformular y ampliar su visión en el estudio de dicha industria.

“Esta actividad abona a la visión de la universidad de formar profesionales con alta preparación, ciudadanía crítica y comunidades productivas, para cumplir así con la divulgación de la cultura, con la educación y el crecimiento económico”, comentó.

En rueda de prensa, en la Casa de La Bóveda, Fabián Valdivia Pérez, director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), reconoció la importancia de los cines independientes: “Si no existieran estos espacios, grandes trabajos cinematográficos, que por diversas razones no llegan a las salas de cine comercial, no serían vistos”.

Por su parte, Arturo Tay Balderas, presidente de Canacine Puebla, dio a conocer que este evento reunirá a toda la cadena de producción, desde guionistas, actores, productores, hasta personal encargado de proyectar estos materiales en la pantalla.

En tanto, Roberto Quintero Vega, consejero de la Federación de Cines Independientes, informó que son más de 500 salas en el país que ofrecen una alternativa para ver cine, por lo que resaltó la necesidad de más espacios para crear una cultura cinematográfica.

En esta ocasión, dijo, hay una vinculación importante con los estudiantes. “Queremos que la nueva generación de cineastas, directores y productores, salga de aquí de Puebla y de instituciones que ofertan carreras en Comunicación y Cinematografía, como es el caso de la BUAP”.

En esta presentación también participaron Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, y Adriana Durán Guerrero, coordinadora del Colegio de Cinematografía de esta unidad académica, quien comentó que existen más de 15 colectivos estudiantiles enfocados a la realización de cine.

CineShow MX reunirá a exhibidores independientes y salas alternativas de México y Latinoamérica, con el objetivo de capacitarlos, actualizarlos, generar estrategias conjuntas, hacer networking y acercar a aliados y proveedores de la industria.

La entrada es abierta. Para mayores informes consultar la página electrónica www.cineshow.com.mx.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

