Tehuacán registra dos asesinatos en el fin de semana

Una mujer y un ganadero fueron asesinados este fin de semana en distintos puntos del municipio de Tehuacán.



En el primer caso, un hombre se encontraba frente a la Presidencia Municipal ubicada sobre la calle Rayón 7.



Cuando pasó una mujer presuntamente originaria de Tamaulipas, la llamó por su nombre, el cual hasta el momento no ha sido revelado por las autoridades.



Posteriormente, el hombre sacó un arma de fuego y le dio un balazo en la cabeza para enseguida echarse a correr.



En consecuencia, los testigos le marcaron al 911, lo cual movilizó a unos paramédicos.



A su llegada, revisaron a la mujer e indicaron que ya no tenía signos vitales, por lo que cubrieron el cadáver con una sábana.



Aunque montaron un operativo, los policías municipales no localizaron al presunto responsable.



Por lo anterior, resguardaron el cadáver de la víctima que fue trasladado al anfiteatro por las autoridades ministeriales tras realizar las diligencias.



Asimismo, abrieron una carpeta de investigación para determinar si se trató de una venganza en contra de su hijo, quien, trascendió, se encuentra preso en el Penal de Tehuacán o si fue un feminicidio que, si lo confirman, sería al menos el número 43 ocurrido en la entidad en lo que va del año, de acuerdo con el registro de Oro Noticias.



En el segundo caso, un ganadero, identificado como Roberto, circulaba a bordo de su camioneta sobre un camino de terracería de la junta auxiliar San Pablo Tepetzingo.



Tras cerrarle el paso a bordo de un vehículo, unos sujetos abrieron fuego en su contra para posteriormente escapar.



Por lo anterior, personas que escucharon las detonaciones de arma de fuego marcaron al 911. En consecuencia, acudieron unos paramédicos, querían únicamente confirmaron la muerte de Roberto.



Por su parte, los policías municipales resguardaron la zona, donde no encontraron a los homicidas.



Cuando realizaron las diligencias, las autoridades ministeriales llevaron el cuerpo del ganadero al anfiteatro y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio que abría sido un ataque directo.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal