Temporada 2 de ‘The Umbrella Academy’ ya tiene fecha de estreno

Por Redacción

The Umbrella Academy es una serie basada en las novelas gráficas y cómics creados por Gerard Way, cuya premisa inicia el 1 de octubre de 1989, cuando 43 niños nacieron de mujeres que no tienen conexiones entre sí y que, el día anterior al parto, no presentaban signos de embarazo.

Siete de ellos fueron adoptados por un millonario que fundó The Umbrella Academy con el objetivo de prepararlos para salvar al mundo.

Los treintañeros sobrevivientes se reunieron tras el fallecimiento de su padre y deciden trabajar juntos para investigar qué provocó su muerte. Las distintas personalidades, así como la convivencia, comenzará a fracturar la familia, además de un inminente Apocalipsis mundial.

La segunda temporada de The Umbrella Academy estará disponible en Netflix a partir del 31 de julio de 2020.

Con información de López-Dóriga Digital