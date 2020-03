Tener Android en un iPhone ya es posible

La compañía Corellium, especializada en la virtualización de sistemas operativos para dispositivos móviles, ha presentado el denominado Project Sandcastle que permite instalar el sistema operativo Android en los dispositivos de Apple.

“Cuando uno compra un iPhone, es propietario del hardware de iPhone. Android para iPhone te da la libertad de ejecutar un sistema operativo diferente en ese hardware”, se dice en el sitio web de Project Sandcastle, donde también se puede encontrar el link para descargar su versión beta.

Project Sandcastle funciona sobre la base de la herramienta checkra1n. Se trata de un exploit que se utiliza para realizar jailbreak en los iPhone.

No obstante, en los dispositivos probados Project Sandcastle causó un mal desempeño de varias funciones, entre ellas la cámara y Bluetooth, reportó el portal 9to5mac. Las causas de la falla no han sido especificadas.

Según el medio, actualmente esta “versión semi-funcional” de Android funciona solo en los teléfonos de la generación iPhone 7, pero los especialistas de Corellium ya están trabajando para ofrecer su soporte para otros modelos.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo

El portal asimismo advirtió que el uso de Project Sandcastle es arriesgado y que existe “significativa” probabilidad de que su instalación pueda causar serios daños en su smartphone. Sin embargo, algunos internautas ya han descargado la beta y compartieron su experiencia en las redes sociales.

I’m probably the first one to show Android on an iPhone 7 with the glowing apple logo 😜 pic.twitter.com/zVszTF0M33