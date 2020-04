Tesla dona 40 respiradores a dos hospitales de España para lucha contra Covid-19

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha donado 40 respiradores artificiales a dos hospitales de España como un aporte a la lucha contra el brote de coronavirus, según publicó este jueves en Twitter.

Por medio de una lista difundida por el mismo empresario, se supo que los centros de salud beneficiados son el Hospital Universitario de Burgos y el hospital de campaña de Ifema, los cuales recibieron 20 unidades cada uno. Hasta el momento son los únicos recintos sanitarios no estadounidenses apoyados por la donación de Musk.

Por su parte, a través de un mensaje publicado también en Twitter y acompañado de una fotografía, los profesionales de la salud del Hospital Universitario de Burgos manifestaron su agradecimiento al empresario.

De la misma manera, el hospital de Ifema ha posteado una instantánea en la que se visualiza a parte del personal sanitario junto al material recibido, acompañados de la frase “¡Gracias!”

We feel inmensely grateful to @Tesla and @elonmusk for the donation of ventilators to #HospitalIfema. It is wonderful to count on their support in this critical situation. We are all in this together!#IFEMAeresTú | #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/uTJO5bNZDz