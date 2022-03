“Estoy deshecha pero no hay de otra”: madre de involucrado en disturbios del Estadio Corregidora

“Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha; pero no hay de otra”, afirmó la mujer que entregó a su propio hijo tras los disturbios en el Estadio Corregidora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro difundió el video con el testimonio de esta madre, para incentivar las denuncias sobre este caso.

En el material de poco más de un minuto, la madre relató cómo llegaron los policías a su casa y realizaron un cateo.

Mencionó que fueron ellos quienes sugirieron entregar al hombre, que ya era buscado por su participación en el episodio de violencia vivido durante el partido de Gallos Blancos y Atlas.

Señaló que al enfrentar a su hijo, éste reconoció su culpa y aceptó entregarse a las autoridades.

“Él llegó hace rato y yo platiqué con él. Le dije: ¿sabes qué? Las cosas están así y así. Vámonos, te voy a llevar al Ministerio (Público). Él no me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí, y aquí estoy… Aquí estoy…”