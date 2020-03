Conoce el testimonio de Luis Albarrán, presunto caso Covid-19

Por Redacción

Pensé que era un caso de influenza, en ese momento no había los casos de virus que hay ahora, sin embargo, después de cuatro días de síntomas sospechosos no tan congruentes, acudí a realizarme la prueba, dijo este miércoles Luis Albarrán Torres, paciente en espera de los resultados del Covid-19 en entrevista con Patricia Estrada en Oro Noticias de 6 a 9.

“Pensé que iba a ser fácil, que a la hora iba a tener mis resultados, sin embargo, llevo ya nueve días en aislamiento y aún no tengo mis resultados, pero creo que es positivo por el tipo de síntomas que presenta”, dijo.

Luis contó en exclusiva para Oro Noticias, la experiencia que vivió al realizarse la prueba de coronavirus tras mantenerse aislado por nueve días en su domicilio. “La prueba es muy molesta, te meten un isopo por la nariz hasta la faringe, le dan vueltas y lo sacan, es un poco molesto, pero se acaba muy pronto la molestia”.

Platicamos en @OroNoticiasPue con Luis Albarrán, posible caso de COVID-19, tiene los síntomas. Encerrado en su casa desde hace 9 días en CDMX pic.twitter.com/apBdLwR5Zv — Patricia Estrada (@estradapaty) March 18, 2020

“El resultado no me aflige, sé que es positivo por lo que me han dicho los doctores, los síntomas y todo lo que he vivido. La parte que resta es los nueve días de estar solo, sin embargo, tengo la incertidumbre de las personas que lo pudieron haber contraído”, dijo.

Detalló que el cuerpo cortado, fiebre, escalofríos y dolor generalizado son los síntomas de influenza, pero en su caso fue no tuvo secreción nasal, no obstante, presentó un fuerte caso de tos fueron los únicos síntomas que presentó previo a someterse a la prueba.

Por otra parte, mostró su preocupación por las medidas de contención que hay con respecto a los empleados de la empresa donde labora, “son muchísimas personas donde no hay manera de pagarles un sueldo sin recibir ingresos”, dijo.

Sobre la respuesta del gobierno de México ante la respuesta por la pandemia de Covid-19, afirmó que le apena la respuesta ante la circunstancia, no obstante, dijo que no aprendemos de los casos de China, España e Italia por las medidas de contención.

“Tengan confianza de que si nos guardamos y si hacemos que este pico de casos sea lo más pequeño posible todos los que tienen síntomas graves recibirán una buena atención médica. Es responsabilidad de todos cuidarnos para pasar esto con menos intensidad”, finalizó.

