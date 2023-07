Texmelucan: Desconocidos matan a conductor desde auto en movimiento

Un hombre fue ultimado a balazos por unos sujetos cuando conducía su camioneta, en el municipio de San Martín Texmelucan.



De acuerdo con las investigaciones, la víctima circulaba este viernes por la junta auxiliar San Lucas Atoyatenco.



En lo limites con la de San Baltazar Temexcalac, unos sujetos le dispararon en diversas ocasiones presuntamente desde otra unidad.



Por lo anterior, testigos le dieron aviso al número de emergencias del 911, lo cual movilizó a unos paramédicos.



A su llegada, indicaron que el conductor de la camioneta ya no tenía signos vitales. Aunque montaron un operativo, los policías municipales no lograron localizar a los presuntos homicidas.



En consecuencia, los uniformados acordonaron la zona hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Tras realizar las diligencias, llevaron al anfiteatro el cuerpo del fallecido, de quien no se proporcionó su identidad.



Asimismo, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio que habría sido un ataque directo.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal