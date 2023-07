Texmelucan: Falsos vendedores de autos son atropellados para evitar asalto

Un hombre originario de Hidalgo atropelló a dos falsos vendedores de autos por Facebook para evitar que lo asaltaran, en el municipio de San Martín Texmelucan.



La tarde de este domingo el agraviado llegó a bordo de su vehículo a la junta auxiliar San Baltazar Temaxcalac, según los primeros reportes.



Ahí, también acudieron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes previamente le habían ofrecido un auto por Facebook.



Cuando notó que lo querían asaltar, el hidalguense no descendió de su unidad y los atropelló.



Aunque cayeron la piso, los presuntos delincuentes se pusieron de pie y emprendieron la huida a pie.



No obstante, el agraviado pidió ayuda al 911, lo cual movilizó a los elementos de la Policía Municipal. Aunque mantienen un operativo en la zona, no han logrado localizar a los falsos venderlos de autos por Facebook.



Cabe destacar que, aunque las autoridades municipales han lanzado una campaña para prevenir este tipo de robos que hasta han cobrado la vida de personas, siguen siendo una constante.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal