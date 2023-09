Texmelucan: Hombre muere intoxicado mientras limpiaba pozo

Un hombre murió presuntamente intoxicado mientras limpiaba el fondo de un pozo ubicado al interior de su vivienda, en el municipio de San Martín Texmelucan.



La tarde de martes la víctima estaba en su domicilio ubicado sobre la calle Luis Donaldo Colosio, en la junta auxiliar San Cristóbal Tepetlaxco.



Posteriormente, decidió limpiar su pozo, por lo que descendió al pozo. Como pasaron un par de horas y no salía, sus familiares empezaron a hablarle al hombre, quien no respondía.



Por lo anterior, las personas pidieron auxilio al 911, lo cual movilizó a los elementos del Cuerpo de Bomberos. Mediante un sistema de cuerdas, descendieron al pozo y elevaron inconsciente al hombre.



Tras revisarlo, los paramédicos indicaron que perdió la vida presuntamente intoxicado por la acumulación de gases.



En consecuencia, las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes del levantamiento de cadáver de la víctima, de quien no se proporcionó su identidad.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal