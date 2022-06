Texmelucan reporta 7 homicidios en los últimos 4 días

El municipio de San Martín Texmelucan sumó su séptimo homicidio de los últimos cuatro días.



Según las primeras investigaciones de las autoridades, dos hombres acudieron a un local comercial ubicado sobre la calle Reforma de la colonia Domingo Arenas.



Cuando estaban afuera, unos sujetos a bordo de una moto les dispararon en diversas ocasiones para posteriormente escapar.



Por lo anterior, los hombres quedaron tendidos sobre el piso, por lo que los testigos le hablaron al 911.



Paramédicos acudieron e indicaron que ya no tenían signos vitales.



Aunque realizaron un recorrido, los policías municipales no localizaron localizar a los responsables.



Sin embargo, los uniformados acordonaron la zona, donde en este momento las autoridades ministeriales continúan con las diligencias del levantamiento de cadáveres de las víctimas, quienes no han sido identificadas.



Cabe destacar que este es el séptimo homicidio que ocurre en el municipio de San Martín Texmelucan en los últimos cuatro días, dos de ellos en la colonia Los Dicios, los cuales también documentó Oro Noticias.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

