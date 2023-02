Texmelucan sancionará a comerciantes con mercancía en espacios públicos

En conferencia matutina informativa, la Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón en compañía de Secretarios y el Síndico Municipal, informó que debido a las nuevas reformas se podrá multar a todas y todos los comerciantes que exhiban su mercancía fuera de sus establecimientos.

Norma Layón declaró que “después de la notificación, viene la clausura. No vamos a bajar la guardia; no esperen a que llegue la Presidenta para retirar la mercancía, si supieran que están dentro de la legalidad y el orden no saldrían corriendo a esconder la mercancía que ponen en la vía pública. La instrucción es precisa, se empieza a clausurar y a multar. No hay más tregua”.

El Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, Jaime Aurioles Barroeta dio a conocer que se realizaron recorridos de supervisión del primer cuadro de la ciudad para verificar que todos los locatarios no invadieran los espacios públicos. Además, se comprobó que los establecimientos mantuvieran el volumen de música adecuado.

Por otra parte, la alcaldesa hizo un llamado a la Fiscalía del Estado para retirar la mercancía robada que se encuentra en algunos locales de Texmelucan, ya que el municipio no cuenta con la facultad legal para hacerlo.

El Síndico Municipal, Horacio Cano Vargas indicó que en la próxima sesión ordinaria de cabildo se dará resolución a reformas del comercio establecido y regular a los establecimientos que venden celulares, así como a las casas de empeño para evitar que se vendan artículos robados.

