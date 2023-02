The Flash estrena su primer trailer con varias sorpresas incluidas

Debido a todas las polémicas que involucraban a Ezra Miller , protagonista de “The Flash”, tuvimos que esperar hasta las pausas comerciales del Super Bowl para que DC Comics publicara el primer adelanto de su nueva película.

‘The Flash’ nos contará cómo Barry Allen en un intento por salvar a su familia termina viajando a un universo sin más superhéroes, donde el General Zod está de vuelta.

Michael Shannon actor que da vida a Zod, no será la única cara conocida que participará en The Flash.

En el trailer también se confirmó el regreso de Ben Affleck como Batman, además de la mayor sorpresa de todas: la presencia de Michael Keaton para volver a interpretar al caballero de la noche después de casi cuatro décadas.

The Flash está rumorada a marcar el reinicio del universo cinematográfico de DC Comics, que dejará la dirección creativa de Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman y Justice League) para dar paso a la nueva propuesta de James Gunn (The Suicide Squad y Peacemaker)

Si no has visto el trailer, lo puedes checar aquí:

