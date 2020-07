“The Umbrella Academy” lanza escena de apertura para temporada 2

Por Redacción

“The Umbrella Academy” terminó la temporada 1 de manera épica, y por el aspecto de la introducción a la temporada 2, las cosas están a punto de ponerse aún más intensas.

Netflix ha lanzado la escena de apertura para la temporada 2, y se abre con algunas de las consecuencias del viaje del grupo a través del tiempo.

Cómo Five les advirtió anteriormente, usar sus poderes para salir del apocalipsis de 2019 tuvo consecuencias, y ahora la temporada 2 tendrá a Five intentando rastrear al resto del grupo para que puedan detener este escenario particular del fin del mundo.

La temporada 2 de “Umbrella Academy” llega a Netflix el 31 de julio.

Con información de Tónica