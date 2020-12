The Weeknd lanza remix de Blinding Lights con Rosalía

The Weeknd ha celebrado por todo lo alto el aniversario del lanzamiento de Blinding Lights. El cantante se ha unido a Rosalía para lanzar un remix de la popular canción, la más escuchada del año a nivel mundial en Spotify.

The Weeknd dejó pistas en redes sociales sobre la colaboración, compartiendo una foto junto a la cantante. “Blinding Lights con el Abelito”, escribió la catalana, en referencia al verdadero nombre del cantante, Abel Makkonen Tesfaye.

Escrita por The Weeknd con Max Martin y Oscar Holter, Blinding Lights ha alcanzado los 1,500 millones de escuchas en Spotify en 2020. Además de arrasar este año, el tema se ha convertido en el noveno más escuchado en toda la historia de la plataforma. También ha sido número uno del año de Billboard. Cabe destacar que The Weeknd se ha situado en quinta posición como el artista más reproducido en Spotify. After hours es su último disco, lanzado el pasado mes de marzo.

La española anunció que está preparando un nuevo disco. El álbum, que los fans han bautizado como Rosalía 3, saldrá a la venta en el primer trimestre del 2021. Su último trabajo, El Mal Querer, se publicó en 2019.

La estrella está viviendo un gran momento a nivel internacional, y es que recientemente ganó tres premios Grammy Latinos en las categorías de mejor fusión o interpretación urbana por Yo x ti, tú x mi; mejor vídeo musical de versión corta por TKN y mejor canción pop o rock por TKN.

Con información de Dóriga Digital