Tiempo de calidad, lo que recibirán niños y niñas éste 30 de abril

Por Roberto Castillo

Motivar la creatividad, mejorar la calidad del tiempo en familia y valorar lo que era común antes de la contingencia sanitaria del Covid-19, serán las características de la celebración de este próximo día del niño, familias poblanas compartieron a Oro Noticias que esta fecha no debe ser menos alegre que otros años.

Los padres de familia coincidieron en que el tiempo de calidad será la mejor forma de pasar el día del niño, platicar con ellos y hacerlos sentir importantes.

“Definitivamente este día del niño va a ser diferente a todos los anteriores, no por diferente que decir que vaya a ser peor al contrario yo creo que podemos aprovechar para estar en familia hay que estamos todos en casa para pasar tiempo de calidad”, refirió un padre de familia.

“Yo creo que nosotros como padres está el hacerles un día diferente un día del niño no dejar pasar desapercibido este día dedicándoles tiempo a lo mejor no siempre se les puede dedicar el tiempo suficiente necesario pero en este día que muchos papás no están trabajando es una manera de dedicarles tiempo platicar con ellos jugar con ellos hacerle sentir que son importantes para nosotros”.

Algunos reconocieron que las ideas comienzan a terminar, ya que durante toda la contingencia han tratado que los niños no se aburran.

“Todos los días tratamos de que no se aburran ya los juegos ya se nos acabaron espero mañana que se me ocurra alguna sorpresa o un detallito porque la economía no está como para salir tampoco se puede, pero les podemos hacer un momento especial”.

También mencionaron que la cuarentena no les representará ningún problema ya que como los niños son nobles y olvidan rápido los problemas. Agregaron que van a regresar con más ánimo a abrazar a sus compañeros, amigos y a tomar sus clases con mucho gusto.

“yo creo que la cuarentena no va a representar ningún problema para que sigan siendo los mismos pues los niños son muy nobles y olvidan rápido todo eso olvidan rápido cualquier cosa y esto lo van a olvidar rápido no va haber ningún problema”

Otra mamá aceptó que siempre se lo deja a la escuela, pero en esta ocasión asume organizar algo especial: “Yo siempre se lo he dejado a cargo a la escuela ahora me toca a mí porque la escuela soy yo en casa a mí”

Las mamás compartieron ideas como tarjetas escritas a mano, detalles y comidas especiales donde más que algo caro el principal ingrediente será el amor y su presencia, ya que por un lado no se puede salir y la economía no permite un regalo oneroso.

Los niños quieren aprovechar el tiempo en actividades que no pueden hacer con sus papás cuando se encuentran trabajando.

Quienes ya no somos tan niños, nos queda traer a la memoria lo divertido que era jugar corretiza en el recreo y pensar que podías correr más rápido que las niñas, recordar las explicaciones que le dabas a las cosas, volver a saborear tu helado favorito porque te portaste bien, comprarte un juguete que te quedaste con ganas, decirle adiós a los aviones en el cielo, jugar con insectos, asombrarte de lo sencillo de la vida y abrazar a tu niño o niña interior y dejar que salga más seguido.

