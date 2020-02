Tienda de autoservicio niega empleo a mujer por ser Testigo de Jehová

Por Roberto Castillo

La esposa de Daniel solicitó trabajo en la tienda de autoservicio ubicada junto al puente de Las Ánimas, pero fue rechazada sólo por ser “Testigo de Jehová”.

En seguimiento al reporte del auditorio de oronoticias, Daniel calificó de ofensivo, retrógrado y brutalmente discriminatorio que esto suceda en el año 2020, ya que considera que debe de evaluarse a la gente por sus valores, currículum y desempeño laboral y no por su religión.

La mujer de 41 años, vio la oportunidad de trabajar en la tienda, por lo que presentó su solicitud, pero durante la primera entrevista, le abordaron el tema de la religión y de manera abrupta cortaron su intención:

“Resulta que la persona se le ocurrió preguntarle de qué religión era y mi esposa le dijo nosotros somos Testigos de Jehová, no somos católicos, en ese momento la persona dijo, no, nos interesa tenerte aquí porque ustedes los Testigos de Jehová siempre tienen muchas actividades en su religión y si me vas a estar pidiendo permiso para faltar… mi esposa se sorprendió y le respondió, todavía ni entro a trabajar, ni sé el horario, ni sueldo apenas estoy viendo voy a hacer un examen y ya me estás diciendo todo eso”, comentó Daniel.

En respuesta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo invitó a acudir a sus oficinas para presentar su queja donde un abogado le dará la atención o en su caso, lo canalizará y brindará acompañamiento con la instancia adecuada.

