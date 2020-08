¡Cool! Tim Allen regresa con el spin-off de Mejorando la Casa

En esta vida, hay series que nos marcan para siempre, ya sea por sus protagonistas, historia, comedia y enseñanzas. Mejorando la Casa (Home Improvement) es una de ellas y ahora sabemos que habrá un spin-off de la querida serie noventera. Lo mejor es que los protagonistas Tim Allen y Richard Karn estarán en esta nueva aventura.

Mejorando la Casa se estrenó en 1991 en la televisión, logrando rápidamente una gran recepción de la audiencia. La historia se enfocaba en Tim Taylor (Tim Allen) un amante de las herramientas que junto a su inseparable colaborador Al Borland (Richard Karn) enseñaban los consejos más útiles y prácticos en el uso de herramientas.

Luego de 8 temporadas la serie concluyó en 1999, Tim Taylor anunció a través de redes sociales que estará de regreso en las pantallas.

I've always admired people who repair something instead of replace it. So, I created a competition show with @HISTORY , and my old buddy @TheRichardKarn , to challenge the people who love to get stuff done! pic.twitter.com/EEVHKRPFum