Timothée Chalamet, el nuevo ‘Robin’

El joven de 24 años vio su fama crecer después de su participación en la cinta ‘Call me by your name’; pero ahora su nombre suena también para formar parte de la cinta del director Matt Reeves.

Si hay un tema que causa controversia entre los fans de los cómics es el elenco de The Batman; después de que se anunció a Robert Pattinson como protagonista; ahora también se habla de Timothée Chalamet.

De acuerdo con la información, Timothée Chalamet podría darle vida al fiel compañero de Batman, el Joven Maravilla, Robin.

El actor podría ser parte de la cinta ‘Nightwing’; misma que surgirá como adaptación de la novela gráfica ‘The Long Halloween’; la cual se basará en los inicios de Dick Grayson y cómo llegó a ser Robin.

Así que es probable que pronto puedas ver en pantalla a estos dos actores que forman parte de una tendencia estética en la que la androginia marca tendencia en Hollywood.

En redes sociales hay una discusión entre los usuarios; puesto que algunos aseguran que encaja muy bien con el perfil de niño triste, mientras que otros dudan de los dotes del elenco que formará parte de The Batman.

Fuente Radio Fórmula