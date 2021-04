Tiroteo deja múltiples víctimas en secundaria de Tennessee

Varias personas, incluido un oficial de policía, fueron baleadas este lunes en una escuela secundaria en la ciudad de Knoxville, en el este de Tennessee, dijeron las autoridades, y agregaron que la escena estaba asegurada.

Bob Thomas, el superintendente de las escuelas del condado de Knox, tuiteó más tarde este lunes que había ocurrido un tiroteo, pero el edificio había sido asegurado.

Te puede interesar: Tiroteo deja dos policías heridos en Utah; muere agresor

“El edificio de la escuela ha sido asegurado y los estudiantes que no estuvieron involucrados en el incidente han sido entregados a sus familias”, dijo Thomas. Agregó en un tuit separado que las autoridades estaban recopilando información y sobre “esta trágica situación” y que más adelante se proporcionaría información adicional.

A "reunification site" for parents & their children has been established by first responders at a baseball field behind the high school, according to police.



Local Media is reporting parents are being directed to the area by police officers #Knoxville #Tennessee #BreakingNews pic.twitter.com/EZNW1gBYgq