Tiroteos dejan 12 personas heridas en Miami

La Policía investiga dos tiroteos ocurridos en lugares públicos de Miami en los que resultaron heridas este domingo 12 personas, ocho de ellas -incluyendo dos menores- en un parque y las otras cuatro a la salida de un club nocturno.

Seis de los heridos en el primer tiroteo están en estado crítico en un hospital de Miami, informó este lunes el canal CBS.

El primer tiroteo ocurrió en el Little River Park, en el noroeste de Miami, cuando en ese parque había familias disfrutando del final de una tarde de domingo cálida y soleada.

Dos individuos llegaron hasta una zona del parque cercana a la cancha de baloncesto y “sin que hubiera provocación alguna, sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar a la multitud”, y después se fueron del lugar, dijo un portavoz policial a los medios.

Las ocho personas que resultaron heridas son de sexo masculino y dos son menores.

Un menor de 16 años fue llevado en helicóptero a un hospital y se encuentra en estado crítico, al igual que otras cinco de las personas heridas.

La Policía de Miami-Dade pidió a la comunidad ayuda para dar con los autores del tiroteo, que fue seguido una hora después por otro en el barrio de Allapatah, relativamente cercano al primer lugar, en las inmediaciones de un club nocturno.

En este segundo tiroteo hubo cuatro personas heridas que fueron trasladada a un hospital cercano.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, publicó un mensaje en las redes sociales en el que se declara “indignada” por “otro acto de violencia sin sentido contra gente inocente” y subraya que este tipo de violencia armada es “intolerable”.

I am outraged by another act of senseless violence against innocent young people. I stand with our @MDPD_Director – this type of gun violence is unacceptable in our community and as Mayor, I am prioritizing changes to how we work with our youth to help prevent it. https://t.co/nyZggb6znF