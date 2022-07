Todos por Mónica, poblana enfrenta cáncer de mama

Un peso nos cambia la vida, dice Mónica Colonna, de 54 años, a quien hace poco más de un año le diagnosticaron cáncer de mama y ahora requiere recaudar fondos para que los médicos le realicen una mastectomía.



En 2021, mientras esperaba que su lavadora terminará de centrifugar una carga de ropa, contestó un cuestionario en una página de Facebook sobre el diagnóstico oportuno del cáncer de mama a través del que obtuvo un cupón para realizarse una mastografía.



Los resultados, Birad 5, la probabilidad de que tuviera cáncer de mama era del 90 por ciento.



A partir de ese momento ProMujer la contactó para brindarle ayuda para poder tratar el cáncer, en medio de la pandemia de Covid-19, por la que tuvo que suspender su negocio de elaboración de alimentos para personas con necesidades especiales.



“La parte económica pega mucho, cuando te dicen ‘señora tiene usted cáncer’ pasan muchas cosas por la mente: cuánto tengo que pagar de consulta, qué voy a hacer”.



Mónica, explica que, es atendida en la unidad de oncología del Hospital General del Sur, en la capital poblana, sin embargo, la realidad es que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no lo dota de todos los medicamentos y no cuenta con todos los procedimientos que necesitan los pacientes.



Por ello, valora el apoyo de ProMujer que la ha apoyado en la adquisición de medicamentos y en la organización de la campaña de recaudación “Tod@s por Mónica” junto con Donadora, para cubrir los gastos de su mastectomía, la prótesis que requerirá después de la extirpación del seno y un estudio para ver en dónde sigue el cáncer, pues señala que no hay dinero que alcance para subsanar los gastos médicos por dicho padecimiento.





Para ella 20 pesos significan una oportunidad para continuar con su vida, pues quiere seguir presente para su hijo de 14 años de edad y quizá hacer un libro con sus recetas para la alimentación de personas con padecimientos como alergias, diabetes, hipertensión o complicaciones renales.



Asimismo, hizo un llamado a las mujeres a priorizar su salud, autoexplorarse y no esperar a enfermarse, pues quizá pueda ser muy tarde.



La campaña de recaudación “Tod@s por Mónica” finaliza este 6 de julio, en caso de querer realizar una aportación debe ingresar a la página de internet https://donadora.org/campanas/tods-por-monica donde se aceptan donativos desde 100 pesos.



La organización ProMujer ha brindado asesorías a más de 7 mil 619 mujeres, 4 mil mastografías gratuitas y acompaña a 85 mujeres con diagnósticos positivos a través de su campaña Tod@s por ellas.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos