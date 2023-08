Todos pueden ejercer sus derechos electorales: Salomón sobre Dr. Martínez

En Puebla todo mundo tiene derecho a ejercer sus derechos electorales, asentó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sobre las aspiraciones del exsecretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García para contender por la gubernatura en 2024.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo ser demócrata y señaló que su administración es respetuosa de la libertad de expresión.

Además señaló que no se persigue a nadie, ni se oculta nada, pues procura que exista transparencia total; no obstante apuntó que cada quien tiene que ser responsable de sus actos.

En ese sentido, reiteró que su gobierno no veta a nadie y dijo que no tiene más comentarios sobre las aspiraciones políticas del exfuncionario.

“Las cosas han cambiado perfectamente bien en este gobierno (…) por eso mismo aquí todo mundo tiene derecho a ejercer sus propios derechos electorales, no tenemos ningún problema en ello, somos demócratas. Aquí libertad total, no se veta a nadie, no se persigue a nadie (…) cada quien tiene que ser responsable de sus actos eso es otra cosa, así es que no tengo un mayor comentario al respecto”, declaró.

Fue el pasado 10 de agosto, cuando el doctor José Antonio Martínez se “destapó” como aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla y dijo que al recorrer el estado como secretario de Salud conoció de cerca las necesidades de las poblanas y poblanos.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

