¡Tómalo en cuenta! Esta tarde habrá cortes de energía en Puebla

Por Redacción

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que para esta tarde habrá cortes de energía en Puebla y en diez entidades del país, con el objetivo de regular el suministro en la región norte y noreste de México.

A través de su cuenta de Twitter, el Cenace informó que los cortes se llevarán a cabo a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, por lo que llamó a los sectores de la población a considerarlo.

Por lo anterior, recomendó a los poblanos a apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar aparatos que no se requieran, cerrar cortinas y ventanas para conservar el calor y disminuir y apagar los procesos de producción no esenciales.

#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

