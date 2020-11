Se forma la tormenta tropical “Iota” en el Caribe

La tormenta tropical “Iota” se formó el viernes en el Caribe y se pronostica que alcanzará fuerza de huracán mientras se desplaza hacia América Central.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que “Iota” podría generar vientos peligrosos, marejadas ciclónicas y lluvias en Nicaragua y Honduras para el domingo por la noche.

