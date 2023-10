Trabajadores bloquean accesos a Ciudad Judicial por aumento salarial

Las puertas de Ciudad Judicial permanecieron bloqueadas, debido a la protesta de trabajadores del Poder Judicial protestaron al denunciar que no se reflejó su incremento salarial del 6 por ciento que les fue prometido, y por el contrario registraron un descuento que va desde los 500 a los 2 mil 500 pesos a 300 empleados.



Los afectados comentaron que no les explicaron a qué se debió dicho descuento en su salario, por lo que tomaron la decisión de bloquear los accesos a las instalaciones de Ciudad Judicial, los cuales permanecerán hasta que lleguen a un acuerdo.



Desde las 9:00 horas se observó una fila de abogados que esperaron que abrieran las puertas para litigar los asuntos jurídicos en los juzgados, algunos apoyaron las protestas y consideraron que era justo, mientras que otros se quejaron al no poder hacer sus trámites.



En la puerta principal de Ciudad Judicial colocaron una bandera rojinegra, aunque algunas actividades esenciales se mantenían, pero no el ingreso de la ciudadanía.

#Ahora 🕑 Trabajadores en #CiudadJudicial protestan y bloquean accesos porque no han recibido aumento salarial.



Los manifestantes prepararon un escrito en el que plasmaron sus demandas y recolectaron firmas para poder presentarlo ante las autoridades.



Comunicación Social del Poder Judicial explicó que el descuento señalado se debe al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual tendrían que pagar debido a que el incremento fue retroactivo y no se los habían aplicado, además de ajustar sueldos que se registraban por encima del tabulador.

Se rehúsan a dialogar

A cuatro horas de la parálisis en el Poder Judicial, los manifestantes cerraron el puente de la Avenida Luna, el cual da acceso a Ciudad Judicial y al Hospital General de Cholula.



A las 13:00 horas, José Eduardo Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura de Puebla pidió a los trabajadores revisar una a una la situación de cada trabajador, a lo cual se rehusaron.



Los manifestantes acusaron que no sólo exigían el incremento y la devolución de su sueldo, sino la mejora de sus condiciones laborales, ya que en algunos casos, acusaron, no tienen equipo de cómputo ni agua.



La magistrada Araceli Cabido les pidió que quitaran el bloqueo en la vialidad, a lo cual accedieron. Sin embargo, aunque acordaron una reunión el próximo viernes a las 8:00 horas, amagaron con mantener cerrado el acceso hasta ese día.

Esto, después de que el magistrado Ricardo Velázquez intercediera y quisiera abrir la puerta, por lo cual forcejeó con los trabajadores, quienes decidieron mantener bloqueado el paso y amagaron mantenerlo hasta la reunión. El ex consejero jurídico se hizo de palabras con la manifestantes, lo cual ocasionó que mantuvieran las puertas cerradas.



La propuesta del Consejo de la Judicatura consistió en que revisarían la situación de cada grupo de trabajadores, entre el tiempo que llevan en el Poder Judicial como sus funciones, y de ser necesario ajustar sus salarios.

Será hasta el martes 3 de octubre a las 8:00 horas cuando lleven a cabo otra movilización en busca de un diálogo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

